Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Россиян предупредили о «новогодних» схемах мошенников

Елизавета Потейчук
06:25 26.12.2021
Злоумышленники, пользуясь расслабленным праздничным настроением своих жертв, используют широкий спектр мошеннических схем.
Россиян предупредили о «новогодних» схемах мошенников
© Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын Global Look Press
Читайте нас на:

Возросшую активность мошенников заметили в России в преддверии Нового года. Более того, злоумышленники атакуют жертв при помощи широкого спектра схем.

Существенная часть мошенников обитает в Сети, пишут «Известия». Они, как правило, рассылают фишинговые сообщения о розыгрышах, акциях или распродажах в магазинах, еще популярны предложения о погашении кредитов. Объединяющим фактором всех указанных мошеннических схем стало кража данных банковских карт. Все эксперты, беседовавшие с изданием, дают совет не верить в предложения мошенников, которые, на первый взгляд кажутся чудом, но при этом не терять бдительность.

В канун новогодних праздников популярны и те преступления, которые совершаются в реальности. Так, злоумышленники могут навестить граждан под видом Дедов Морозов и Снегурочек. Собеседник издания в парвоохранительных органах так и констатировал «пока один танцует - другой ворует». Кроме того, во время праздника можно попасть на недобросовестного аниматора, который может потребовать сумму намного больше той, которая была потребована заранее. Чтобы избежать такого обмана, стоит заранее заключать договор и обговаривать сумму.

На праздничных гуляниях не следует забывать и о карманниках, промышляющих на улицах. В полиции предостерегли быть максимально осторожными, пребывая в приподнятом новогоднем настроении, так как это может сыграть на руку злоумышленникам.

Ранее спасатели назвали самые опасные развлечения в Новый год. Так, использование пиротехники, неисправных гирлянд и декоративных свечей являются самыми опасными новогодними развлечениями.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
06:25 В стране и мире
Россиян предупредили о «новогодних» схемах мошенников
03:37 В стране и мире
Около 670 тысяч иностранцев получили гражданство РФ с начала года
23:43 В стране и мире
В Госдуме напомнили о десяти важных законах, которые вступят в силу 1 января
23:23 В стране и мире
«Газпром» выразил готовность поставлять дополнительные объемы газа в Европу
22:25 В стране и мире
Путин провел разговор с президентом Египта
Популярное
Видео
Опубликованы кадры первого полета МС-21-300 с российским композитным крылом
Эксперт рассказал, чем опасен мобильный банк на смартфоне
Дерматолог раскрыла причины раннего появления седых волос
Врач озвучил два необычных симптома «омикрона» у привитых
Видео
На первых полосах: что пишут западные СМИ о пресс-конференции Путина
Видео
Путин рассказал, почему не берет Мишустина на отдых с Шойгу в тайге
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.