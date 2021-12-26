Россиян предупредили о «новогодних» схемах мошенников

Возросшую активность мошенников заметили в России в преддверии Нового года. Более того, злоумышленники атакуют жертв при помощи широкого спектра схем.

Существенная часть мошенников обитает в Сети, пишут «Известия». Они, как правило, рассылают фишинговые сообщения о розыгрышах, акциях или распродажах в магазинах, еще популярны предложения о погашении кредитов. Объединяющим фактором всех указанных мошеннических схем стало кража данных банковских карт. Все эксперты, беседовавшие с изданием, дают совет не верить в предложения мошенников, которые, на первый взгляд кажутся чудом, но при этом не терять бдительность.

В канун новогодних праздников популярны и те преступления, которые совершаются в реальности. Так, злоумышленники могут навестить граждан под видом Дедов Морозов и Снегурочек. Собеседник издания в парвоохранительных органах так и констатировал «пока один танцует - другой ворует». Кроме того, во время праздника можно попасть на недобросовестного аниматора, который может потребовать сумму намного больше той, которая была потребована заранее. Чтобы избежать такого обмана, стоит заранее заключать договор и обговаривать сумму.

На праздничных гуляниях не следует забывать и о карманниках, промышляющих на улицах. В полиции предостерегли быть максимально осторожными, пребывая в приподнятом новогоднем настроении, так как это может сыграть на руку злоумышленникам.

Ранее спасатели назвали самые опасные развлечения в Новый год. Так, использование пиротехники, неисправных гирлянд и декоративных свечей являются самыми опасными новогодними развлечениями.