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DPA: страны Евросоюза согласовали заморозку предназначенных для Венгрии средств из Фонда ЕС

Максим Крюков
02:49 13.12.2022
По словам собеседника агентства, данное решение связано с недостаточно активной борьбой с коррупцией в стране.
DPA: страны Евросоюза согласовали заморозку предназначенных для Венгрии средств из Фонда ЕС
© Фото: IMAGOChristian Spicker, www.imago-images.de, Global Look Press
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Большая часть стран - участниц Европейского союза пришла к соглашению о заморозке предназначенных Венгрии средств из Фонда сбалансированного развития Евросоюза в связи с недостаточно активной борьбой с коррупцией в стране. Об этом сообщает DPA, ссылаясь на дипломатические источники.

Однако, по данным информационного агентства, сумма не должна быть такой большой, как предлагает Еврокомиссия.

По словам собеседника агентства, причиной данного решения являются опасения Брюсселя относительно того, что Венгрия будет использовать деньги ЕС не по назначению. В материале говорится, что незадолго до достигнутого соглашения ЕК порекомендовала правительствам государств - членов Евросоюза ограничить для Венгрии доступ к субсидиям в размере 7,5 млрд евро, которые выделяются из Фонда сбалансированного развития объединения.

Отмечается, что теперь, согласно договоренностям, сумма должна составить около 6,3 миллиарда евро, так как Будапешт уже реализовал некоторые из требуемых мер.

Ранее стало известно, что власти Евросоюза одобрили очередной пакет финансовой помощи Украине. В 2023 году Киев получит от объединенной Европы €18 млрд, сообщило представительство Чехии в ЕС. Финансовая помощь Украине будет предоставляться в виде льготных кредитов со сроком погашения до 35 лет.

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