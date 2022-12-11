Франция обыграла Англию со счетом 2:1 и вышла в полуфинал

Теперь французская сборная встретится с марокканской 14 декабря.

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Сборная Франции победила Англию в матче ЧМ-2022 в Катаре со счетом 2:1 и прошла в полуфинал. Следующая игра для французов состоится 14 декабря.

В полуфинале французская команда встретится со сборной Марокко. Ранее марокканцы одержали победу над Португалией и стали первой африканской сборной за всю историю чемпионатов мира, которой удалось выйти в полуфинал турнира.

Также в полуфинале сыграют Аргентина и Хорватия, обыгравшие соответственно сборные Нидерландов и Бразилии.