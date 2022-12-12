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Протест на взлетной полосе: кадры захвата демонстрантами аэропорта в Перу

Анна Касаткина
09:47 12.12.2022
В результате протестов в аэропорту один человек погиб и один получил ранения.
© Видео: Descifrando la Guerra Twitter © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Протестующие в Перу захватили аэропорт и подожгли несколько терминалов в городе Андауайлас. По данным управляющей госкомпании Coprac, демонстранты подожгли зал передатчиков и хранилище топлива.

Внутри аэропорта находятся сотрудники аэропорта и полицейские, около 50 человек, которые стали «заложниками» демонстрантов, добавили в компании. В правоохранительных органах заявили, что в результате протестов в аэропорту погиб один из участников акции, а также ранен полицейский.

«Командование направило подкрепление, чтобы гарантировать порядок и общественное спокойствие», - цитирует заявление полиции газета «Коммерсантъ».

Протестующие в Перу требуют немедленного проведения в стране президентских выборов. На прошлой неделе глава государства Педро Кастильо распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Однако решение об отставке Кастильо все же было принято, его не поддержали вооруженные силы и полиция, президента задержали в связи с мятежом и злоупотреблениями полномочиями. Присягу в конгрессе приняла заместитель Кастильо Дина Болуарте, став первой женщиной-президентом в истории Перу.

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