В стране и мире Астрономы заявили, что 15 декабря мимо Земли пролетит огромный астероид Ян Брацкий Наблюдать за путешествием космического странника можно будет даже в любительский телескоп, пообещали ученые. © Фото: European Space Agency, Globallookpress Читайте нас на: Европейское космическое агентство предупредило о приближении к Земле огромного астероида 2015 RN35. Космическая глыба пронесется мимо нашей планеты на максимально близком расстоянии 15 декабря. «Астероид 2015 RN35 достаточно крупный и подлетит очень близко, чтобы за ним смогли наблюдать астрономы-любители», - приводит РИА Новости заявление агентства. Просчитав траекторию полета небесного тела ученые пришли к выводу, что астероид не представляет угрозы для землян. В ночь на 1 декабря мимо Земли пролетел другой астероид. Гигантский камень размером с небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае пронесся на расстоянии почти в два с половиной миллиона километров, а его скорость в 68 раз превысила скорость звука. По словам ученых, в случае столкновения с Землей такой астероид мог причинить серьезный ущерб. Но больше всего астрономов поразило то, что заметить угрозу удалось только в сентябре. По их словам, это рушит все надежды на то, что опасные астероиды можно вовремя засечь и теоретически попытаться избежать столкновения или спрогнозировать его. Экспертное мнение и аналитика