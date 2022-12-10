В Twitter обсуждали вопрос о блокировке аккаунта Трампа задолго до штурма Капитолия

Ряд руководителей соцсети создали группу, в которой планировали блокировку или удаление учетных записей людей, связанных с выборами.

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В Twitter обсуждали возможность блокировки в соцсети аккаунта экс-президента США Дональда Трампа еще до штурма Капитолия. Об этом сообщил независимый журналист Мэтт Таибби, опубликовавший 10 декабря новую часть своего расследования.

В январе 2021 года в Капитолий ворвались сторонники бывшего президента, после чего его страничка учетная запись оказалась заблокирована. Однако Таибби считает, что обсуждения начались намного раньше.

«Основная часть внутренних обсуждений по блокировке Трампа велась в три январских дня. Однако основа была заложена за месяцы до беспорядков в Капитолии», - говорится в заявлении журналиста в Twitter.

По его словам, руководители соцсети 8 октября 2020 года создали группу в закрытом мессенджере для дискуссий по поводу удаления или блокировки аккаунтов людей, связанных с выборами. Журналист добавил, что участники обсуждений даже советовались с правоохранительными органами по этому поводу.

Возможно, заключает Таибби, учетные записи нынешнего президента США Джо Байдена и представителей Белого дома также были под угрозой.

Аккаунт Дональда Трампа был разблокирован после покупки Twitter американским миллиардером Илоном Маском. За сутки на экс-президента подписались 25 миллионов человек.