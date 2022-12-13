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Очередной шаг в решении масштабной задачи: как Путин принял участие в открытии новых дорог

Алексей Кошкин
22:52 13.12.2022
Президент отметил, что сегодня улучшилась связанность российских городов и поселков.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: пресс-служба президента РФ
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Российский президент Владимир Путин во вторник по видеосвязи принял участие в церемонии ввода в строй новых объектов автомобильной сети и капитально отремонтированных участков трасс во Владимирской, Свердловской, Московской и Воронежской областях, а также в Республике Северная Осетия.

Так, например, в составе транспортного коридора «Запад – Восток» во Владимирской области был открыт участок скоростной дороги М-12 Москва – Нижний Новгород – Казань протяженностью 58 километров. Она обеспечивает объезд многих населенных пунктов.

«Улучшилась связанность наших городов и поселков. Важно и то, что было продолжено развитие перспективных международных транспортных коридоров. Они нужны нам для формирования удобных транспортных маршрутов, для эффективной логистики, для раскрытия потенциала прилегающих территорий. И сегодня мы делаем очередной шаг в решении этой масштабной задачи», - отметил Владимир Путин.

Также в Свердловской области расширили участки федеральных дорог Р-351 Екатеринбург – Тюмень и Р-242 Пермь – Екатеринбург. А в рамках маршрута «Север – Юг» запущена транспортная развязка на пересечении трассы М-8 «Холмогоры» с улично-дорожной сетью города Мытищи. В Воронежской области после капитального ремонта заработал участок трассы М-4 «Дон» протяженностью 62 километра. Завершена и реконструкция тоннеля к всесезонному горно-рекреационному комплексу «Мамисон» в Северной Осетии.

«Безусловно, работа по созданию эффективных транспортных коридоров должна быть продолжена. В целом за счет развития дорожной сети нам нужно повысить пропускную способность российских автострад, уменьшить долю федеральных и региональных трасс, действующих в режиме перегрузки. Одновременно важно улучшать организацию дорожного движения, чтобы минимизировать количество узких мест и пробок. И конечно, среди ключевых приоритетов – ускоренное снижение мест высокой концентрации ДТП, других аварийно опасных участков», - добавил президент. 

Также сегодня состоялось открытие аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий международного аэропорта Владикавказ. Пропускная способность нового терминала теперь составляет 800 тысяч человек в год.

Напомним, в конце ноября президент Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в спуске на воду атомного ледокола «Якутия». Торжественная церемония прошла на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге.

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