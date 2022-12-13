В МИД Венгрии рассказали о разговоре с Новаком по поставкам газа

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Россия готова внести изменения в долгосрочные контракты по поставкам газа в Венгрию. Вопрос продажи энергоресурсов Будапешту обсудили заместитель председателя правительства РФ Александр Новак и глава венгерской дипломатии Петер Сийярто.

По итогам телефонного разговора дипломат заявил, что российский вице-премьер открыт к дальнейшему обсуждению торговли.

«Он выразил открытость к тому, чтобы, если будет необходимость из-за ценового потолка на газ изменить долгосрочные венгерско-российские контракты на покупку газа, то это будет возможно», — передает слова Сийярто РИА Новости.

Он также отметил, что для Венгрии важно, чтобы Евросоюз не препятствовал обеспечению безопасности газоснабжения страны. По словам венгерского дипломата, введение ЕС потолка цен на энергоресурсы из РФ не должно мешать российско-венгерским контрактам.

«С нашей точки зрения это было самой опасной частью предложения. Потому что нельзя было допустить, чтобы потолок цен на газ вмешивался в долгосрочные контракты и возможности изменения контрактов из-за него были бы связаны с консультациями с Еврокомиссией. Это абсолютно разрушило бы венгерскую безопасность газоснабжения», — сказал он.

Ранее Петер Сийярто призвал Европейский союз убрать из санкционного списка нескольких российских физлиц. Таким образом он пытался препятствовать их включению в девятый пакет санкций против РФ. Напомним, что на данный момент в ЕС обсуждается введение ограничений в отношении 141 физлица и 47 организаций из России.