МИД Венгрии попросил убрать нескольких физлиц из санкционного списка

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В ходе обсуждения в ЕС девятого пакета санкций против России венгерская стороны выступила за то, чтобы не включать в него ряд физических лиц. Это необходимо для сохранения открытыми каналов связи с Россией, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Мы не делали тайны ни в ходе предварительного обсуждения проекта, ни сейчас из того, что мы просили убрать из списка нескольких физических лиц. Потому что мы полагаем, что наличие в санкционном списке нескольких правительственных должностных лиц означало бы серьезные проблемы для поддержания открытыми каналов связи», - цитирует дипломата RT.

Кроме этого Сийярто рассказал, сколько именно человек и организаций рассматриваются для внесения в санкционный список ЕС. По его словам, речь идет 141 физлице и 47 организациях.

Ранее сообщалось, что на данный момент в ЕС продолжаются обсуждения девятого пакета санкций против России. В связи с этим, глава Евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что страны Европейского союза еще не согласовали детали нового проекта. Однако известно, что в него войдут три российских банка, четыре телеканала и несколько предприятий оборонно-промышленного комплекса.