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Бомбардировщик ВВС США загорелся после аварийной посадки во время учений

Семен Лавров
21:24 13.12.2022
Речь идет о новейшем стелс-бомбардировщике B-2 Spirit, который столкнулся с технической неисправностью.
Бомбардировщик ВВС США загорелся после аварийной посадки во время учений
© Фото: defense.gov
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Новейший стелс-бомбардировщик B-2 Spirit ВВС США был вынужден совершить аварийную посадку в ходе планового полета. Приземлившись военный самолет завалился набок, а из его килевой части повалил дым. Причиной вынужденного приземления называют техническую неисправность.

«B-2 Spirit ВВС США столкнулся с технической неисправностью во время планового полета 10 декабря и получил повреждения на взлетно-посадочной полосе», - сообщает Military.com.

Мастер-сержант Бет Дель Веккио, рассказавший о данном инциденте, также уточнил, что оно произошло на авиабазе Уайтмэн в штате Миссури.

Потерпевший аварию бомбардировщик попал в объективы камер телеканала KBMC News. На опубликованных кадрах видно, как накренился B-2 Spirit, остановившись у края взлетной полосы.

Напомним, что в этом месяце военно-промышленная компания США Northrop Grumman показала министру обороны страны Ллойду Остину стелс-бомбардировщик B-21 Raider. На презентации новейшего самолета создатели заявили, что данное авиационное судно является единственным в мире бомбардировщиком шестого поколения.

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