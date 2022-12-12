Германия и Польша договорились выставить ЗРК Patriot на границе с Украиной

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Натовские зенитно-ракетные комплексы Patriot в ближайшие дни будут установлены на украинско-польской границе. Об этом после встречи с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером заявил глава Польши Анджей Дуда. Он также отметил, что помогать в развертывании данных систем вооружения полякам будут немецкие военные специалисты.

«Я сегодня здесь в Берлине также и для того, чтобы поблагодарить власти Германии за решение направить в Польшу, для защиты Польши немецких батарей Patriot», - передает слова президента Польши РИА Новости.

Он также отметил, что данное решение ФРГ было воспринято польским населением как важный жест. По его словам, данная мера необходима в рамках повышения обороноспособности Польши. Озабоченность этим вопросом возникла в результате падения ракет на территорию приграничного с Украиной польского села Пшеводув и гибели двух жителей населенного пункта.

Напомним, что инцидент с падением украинской ракеты на территорию Польши произошел 15 ноября. Вскоре после этого ряд зарубежных, в первую очередь польских и украинских, СМИ, а также некоторые официальные лица этих государств заявили, что данный снаряд был пущен с территории России. Однако уже 16 ноября президент Польши признал, что доказательства обвинения РФ отсутствуют. В тот же день Минобороны России выступило с официальным заявлением, в котором категорически опровергло причастность России к данному инциденту.