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Путин: Россия должна идти вперед, опираясь на лучшие отечественные традиции

Семен Лавров
20:48 13.12.2022
Данное заявление было сделано президентом в ходе видеообращения по случаю 75-летия общества «Знание».
© Видео: ТРК ВС РФ «Звезда» © Фото: Пресс-служба президента РФ
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Россия должна идти вперед, опираясь на лучшие отечественные традиции научного поиска и просвещения. Данное заявление сделал президент Российской Федерации Владимир Путин в своем видеообращении по случаю юбилея общества «Знание».

Владимир Путин напомнил, как в послевоенные годы, когда была создана данная организация, советский народ восстанавливал страну после победы в Великой отечественной войне.

«Созданная в 1947 году в трудный послевоенный период эта научная и научно-просветительская организация сплотила выдающихся ученых, педагогов и деятелей культуры. Их талант, опыт, мощная созидательная сила были нацелены на решение масштабных задач восстановления страны», - сказал президент.

Он также отметил, что россияне имеют полное право гордиться бесспорными, прорывными достижениями достигнутыми умом и интеллектом советского народа.

«Мы с вами обязаны это помнить и имеем полное право этим гордиться. Должны идти вперед, стремиться к новым горизонтам, опираясь на лучшие отечественные традиции научного поиска и просвещения. Вместе решать большие, сложные, амбициозные задачи нового времени и в полной мере использовать те колоссальные возможности, которые всегда открываются в период исторических вызовов и испытаний», - сказал Путин.

В ходе данного видеообращения Владимир Путин также коснулся актуальной на сегодняшний день проблемы дезинформации. Он подчеркнул, что рассчитывает на вклад общества «Знание» в суверенное развитие страны. Россия никому не позволит очернить и оболгать своих героев, сказал глава государства.

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