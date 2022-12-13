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Путин: Россия никому не позволит очернить и оболгать своих героев

Сергей Лебедев
19:41 13.12.2022
По словам президента, главным оружием против дезинформации служат твердые знания, правда и любовь к стране.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: пресс-служба президента РФ
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Россия никому не позволит очернить и оболгать своих героев. Об этом сегодня заявил президент Владимир Путин в видеообращении по случаю 75-летия российского общества «Знание»

«Рассчитываю, что ваш вклад в национальное, суверенное развитие России, всех ее регионов и по всем направлениям будет только расти, включая, конечно же, защиту правды о наших предках, об испытаниях прошлого, о наших героях, о каждом, кто сейчас сражается за Родину, выполняя высокий, священный патриотический долг. Мы никому не позволим их очернить и оболгать, а нашим главным оружием против дезинформации и лжи и впредь будут служить твердые знания, правда и любовь к России», - сказал глава государства, обращаясь к членам общества «Знание».

Также президент отметил, что страна должна идти вперед, опираясь на лучшие отечественные традиции, решать амбициозные задачи нового времени.

Напомним, недавно Владимир Путин заявил, что россияне гордятся теми, кто сейчас отстаивает право на независимость страны. По словам главы государства, для него лично и всех россиян каждый боец на передовой в зоне спецоперации - герой.

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