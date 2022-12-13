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Москвичам показали, каким станет метрополитен к 2030 году

Семен Лавров
19:36 13.12.2022
Как изменится московское метро и МЦД к 2030 году показал глава НИИ «МосТрансПроект» Владимир Титов в Telegram.
Москвичам показали, каким станет метрополитен к 2030 году
© Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
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В 2030 году благодаря открытию нового диаметра D5 на МЦД станет возможно проделать путь между городами Пушкино и Домодедово без пересадок. Кроме трех направлений Московских центральных диаметров к планируется открытие множества новых станций метрополитена. Карту развития московского метро и МЦД опубликовал глава НИИ «МосТрансПроект» Владимир Титов в Telegram.

В своей публикации он отметил, что при создании карты метрополитена и МЦД 2030 года авторы обратили внимание на мнение всех пользователей данными видами транспорта.

«Учли все пожелания и замечания в многочисленных комментариях», - написал Титов.

© Titovmos, Telegram

Он также поделился нюансами о проектировании диаметра D5 Пушкино - Домодедово. По его словам, еще не все пересадки на данном направлении согласованы. Данная карта, отметил Титов, представляет собой перспективы видения будущего МЦД в НИИ.

«На текущий момент линия D-5 находится на стадии проектирования. Пока пересадки с диаметра на линии метро в центре не согласованы», - гласит публикация.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, для чего в столичном метрополитене закрывают больший участки линий. По словам главы столицы, это необходимо, чтобы прокладывать новые пути коммуникаций глубоко под землей.

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