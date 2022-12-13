Москвичам показали, каким станет метрополитен к 2030 году

Как изменится московское метро и МЦД к 2030 году показал глава НИИ «МосТрансПроект» Владимир Титов в Telegram.

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В 2030 году благодаря открытию нового диаметра D5 на МЦД станет возможно проделать путь между городами Пушкино и Домодедово без пересадок. Кроме трех направлений Московских центральных диаметров к планируется открытие множества новых станций метрополитена. Карту развития московского метро и МЦД опубликовал глава НИИ «МосТрансПроект» Владимир Титов в Telegram.

В своей публикации он отметил, что при создании карты метрополитена и МЦД 2030 года авторы обратили внимание на мнение всех пользователей данными видами транспорта.

«Учли все пожелания и замечания в многочисленных комментариях», - написал Титов.