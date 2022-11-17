Мэр Москвы объяснил причины закрытия больших участков линий метро

По словам Сергея Собянина, это необходимо для проведения тысяч километров коммуникаций под участками линий метро.

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Мэр Москвы Сергей Собянин, отвечая на вопросы журналистов, дал объяснение закрытию большого участка на Замоскворецкой и других линиях московского метро. По словам главы столицы, это необходимо для выполнения сложнейших работ глубоко под землей.

«Когда проходим МЦК, или БКЛ, или радиальное направление, мы проходим через тысячи километров коммуникаций. Не сотни, тысячи километров», - подчеркнул он.

Именно поэтому на различных станциях время от времени появляются объявления о том, что работа того или иного участка временно приостанавливается. Иначе, по словам Собянина, провести ремонтные работы под этими линями невозможно.

«Мы проходим под этими линиями метро, прямо впритирочку, и соединяем их вместе. Сложнейшая, просто архисложная работа. Ну вы видите, она не на словах, а на деле реализуется», - отметил журналистам РИА Новости московский мэр.

Ранее сообщалось, что для проведения ремонтных работ с 12 ноября будет закрыт участок Замоскворецкой линии между станциями «Автозаводская» и «Орехово». Согласно сообщению, ремонтные работы продлятся полгода.