В Роспотребнадзоре призвали не пробовать «кротовуху»

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Употребление спиртовой настойки на тушке мертвого крота представляет смертельную опасность. Об этом заявили в Роспотребнадзоре, комментируя популярный в социальных сетях ролик о «кротовухе». В ведомстве сообщили, что данные животные часто заражаются глистами.

Отмечается, что в мышцах кротов встречаются круглые и плоские черви. Иногда у них бывают и ленточные черви. Кроме того, среди кротов распространены блохи и клещи.

«Спиртовая среда не уничтожает возбудителей зооантропонозных и глистных заболеваний. Употребление продукции, подобной кротовухе, может быть смертельно опасно или привести к инвалидизации», - подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Напомним, сегодня в Роспотребнадзоре рассказали, почему прививку от гриппа делать уже поздно. По словам Анны Поповой, прививочная кампания в России завершена, поэтому вакцинироваться на данный момент не нужно.