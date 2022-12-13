В стране и мире Наезд на переходе: кадры ДТП на Олимпийском проспекте в Москве Ян Брацкий После аварии движение по Олимпийскому проспекту в сторону ул. Сущевский Вал было затруднено. © Видео: Дептранс Москвы, Telegram © Фото: Дептранс Москвы, Telegram Читайте нас на: Столичный департамент транспорта опубликовал кадры ДТП на Олимпийском проспекте, где под колесами автомобиля оказались двое пешеходов. «На Олимпийском проспекте в районе дома 22 произошло ДТП с участием легкового автомобиля и пешеходов, пересекавших проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора», - говоритcя в сообщении дептранса в его Telegram-аккаунте. На место происшествия оперативно прибыли медики и сотрудники полиции. О состоянии пострадавших ничего не известно. Подробности случившегося выясняются. Ране были опубликованы кадры с места смертельного ДТП в Москве. Трагедия произошла на Страстном бульваре, где столкнулись легковой автомобиль и снегоуборочная техника. В результате ДТП погиб один человек. Экспертное мнение и аналитика