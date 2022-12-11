Груды металла: кадры с места смертельной аварии на Страстном бульваре в Москве

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В Москве на Страстном бульваре произошла смертельная авария с участием легкового автомобиля и снегоуборочной техники. В результате ДТП погиб один человек. Кадры с места аварии публикует «Звезда».

«Сегодня в 06:30 на Страстном бульваре в районе дома 8А произошло ДТП с участием легкового автомобиля и снегоуборочной техники. На месте работают оперативные службы города», - говорится в сообщении Дептранса Москвы.

Ранее в Москве на улице Свободы произошла смертельная авария. Как сообщили в столичном МВД, при наезде автомобиля погибла женщина, шедшая по тротуару с двумя детьми.