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В Совбезе Белоруссии заявили, что внезапная проверка армии будет учитывать опыт СВО

Анна Назайкина
18:33 13.12.2022
Среди задач, которые буду отрабатываться, - марш на большие расстояния в незнакомые участки местности, охрана различных объектов, занятие огневых рубежей, выполнение огневых и тактических задач.
В Совбезе Белоруссии заявили, что внезапная проверка армии будет учитывать опыт СВО
© Фото: Министерство обороны Республики Беларусь
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Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович рассказал, что в ходе стартовавшей внезапной проверки армии страны перед военнослужащими будут ставить задачи исходя из анализа опыта, полученного в ходе спецоперации на Украине.

Он уточнил, что среди задач, которые буду отрабатываться, - марш на большие расстояния в незнакомые участки местности, охрана различных объектов, занятие огневых рубежей, выполнение огневых и тактических задач.

«Задачи будут поставлены исходя из анализа опыта проведения специальной военной операции (России. - Прим. ред.) на Украине», - сказал он на видео, размещенном телекомпанией белорусского оборонного ведомства «ВоенТВ».

Госсекретарь добавил, что сегодня утром, 13 декабря, была поднята одна из воинских частей, которая в настоящий момент находится на южном оперативном направлении.

«Ей поставлена задача по выходу и прикрытию, взятию под охрану объекта на южной границе», - объяснил Вольфович.

Вольфович отметил, что проведение проверки постепенно будет наращиваться, а в конечном итоге будет проведен глубокий анализ, о результатах которого будет доложено главе государства.

Сегодня утром стало известно, что в Белоруссии по поручению президента страны Александра Лукашенко началась внезапная проверка боевой готовности. Отмечалось, что она будет носить комплексный характер.

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