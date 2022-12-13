Супруга Бута заявила, что у ее мужа нет страниц в соцсетях и Telegram-канала

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У Виктора Бута, которого недавно удалось вернуть в Россию из США после почти 15 лет тюрьмы, нет страниц в социальных сетях и Telegram-канала. Об этом заявила его супруга в интервью «360». По словам женщины, ее муж пользуется кнопочным телефоном.

«Он до сих пор пользуется кнопочным телефоном и не успел освоить никакие гаджеты, во-вторых, у него сильно село зрение. Не может тексты набирать, пока не пройдет обследование у офтальмолога, чтобы получить очки. Он просто не видит. В-третьих, у него сейчас нет на это времени», - сказала Алла Бут.

Напомним, ранее стало известно, что сейчас Виктор Бут проходит медицинское обследование. Он находится в одном из медицинских центров Москвы.

При необходимости Бут может быть госпитализирован.