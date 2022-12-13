Виктора Бута могут госпитализировать

Сейчас он проходит медицинское обследование в одном из медицинских центров Москвы.

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Виктор Бут, которого недавно удалось вернуть в Россию из США после почти 15 лет заключения в тюрьме, проходит медицинское обследование в московском медицинском центре и при необходимости может быть госпитализирован. Об этом во вторник заявила его супруга.

«Если будут медицинские противопоказания, некоторое время с интервью и публичными мероприятиями придется подождать. Но мы надеемся, что все будет в порядке», - приводит РИА Новости слова Аллы Бут.

Она отметила, что считает необходимым дать Виктору время на отдых и восстановление. По ее словам, мужу нужно «отдышаться» без медийной истерии.

Напомним, что Бута обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер в минувший четверг, 8 декабря. Обмен проходил в аэропорту Абу-Даби.

Адвокат Виктора Бута Алексей Тарасов в беседе со «Звездой» рассказал, что американская сторона пыталась обменять россиянина на двух человек, однако эта попытка оказалась безуспешной.