В Новой Зеландии пожизненно запретили продавать сигареты родившимся после 1 января 2009 года

Также в стране решили сократить на 90% число розничных продавцов с лицензией на реализацию табака.

© Фото: Janus, imageBROKER.com, GlobalLookPress

В Новой Зеландии приняли закон о пожизненном запрете продажи табачных изделий лицам, рожденным после 1 января 2009 года. Кроме того, в стране решили сократить на 90% число розничных продавцов с лицензией на реализацию табака.

«Тысячи людей проживут более долгую и здоровую жизнь, а система здравоохранения получит на $5 миллиардов больше за счет отсутствия необходимости лечить болезни, вызванные курением, такие как многочисленные виды рака, сердечные приступы, инсульты, ампутации», - передает Reuters слова помощника министра здравоохранения доктора Айеши Верралл.

Закон вступит в силу уже 1 января 2023 года. Нарушителям грозит штраф до 150 тысяч новозеландских долларов.

Напомним, в прошлом году руководитель европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними доктор Кремлин Викрамасингхе заявил, что Россию можно приводить в качестве позитивного примера в отношении борьбы с табакокурением и чрезмерным распитием алкогольных напитков.

По словам специалиста, в противостоянии данным вредным привычкам наблюдаются положительные подвижки, в частности в России. Так, потребление табака представляет собой, как выразился ученый, лидирующий фактор риска в европейском регионе, однако РФ показывает комплексный подход по борьбе с ним и с потреблением алкоголя, на который можно равняться.