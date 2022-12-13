В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Новой Зеландии пожизненно запретили продавать сигареты родившимся после 1 января 2009 года

Сергей Лебедев
17:56 13.12.2022
Также в стране решили сократить на 90% число розничных продавцов с лицензией на реализацию табака.
В Новой Зеландии пожизненно запретили продавать сигареты родившимся после 1 января 2009 года
© Фото: Janus, imageBROKER.com, GlobalLookPress
Читайте нас на:

В Новой Зеландии приняли закон о пожизненном запрете продажи табачных изделий лицам, рожденным после 1 января 2009 года. Кроме того, в стране решили сократить на 90% число розничных продавцов с лицензией на реализацию табака.

«Тысячи людей проживут более долгую и здоровую жизнь, а система здравоохранения получит на $5 миллиардов больше за счет отсутствия необходимости лечить болезни, вызванные курением, такие как многочисленные виды рака, сердечные приступы, инсульты, ампутации», - передает Reuters слова помощника министра здравоохранения доктора Айеши Верралл.

Закон вступит в силу уже 1 января 2023 года. Нарушителям грозит штраф до 150 тысяч новозеландских долларов.

Напомним, в прошлом году руководитель европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними доктор Кремлин Викрамасингхе заявил, что Россию можно приводить в качестве позитивного примера в отношении борьбы с табакокурением и чрезмерным распитием алкогольных напитков.

По словам специалиста, в противостоянии данным вредным привычкам наблюдаются положительные подвижки, в частности в России. Так, потребление табака представляет собой, как выразился ученый, лидирующий фактор риска в европейском регионе, однако РФ показывает комплексный подход по борьбе с ним и с потреблением алкоголя, на который можно равняться.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:23 В стране и мире
Франция вскоре передаст Украине новую партию систем ПВО
16:04 В стране и мире
Виктора Бута могут госпитализировать
14:55 В стране и мире
Стала известна новая должность экс-главы Ростуризма Зарины Догузовой
14:42 Армия
Видео
В МО РФ раскрыли результаты огня по украинским боевикам на четырех направлениях
14:31 В стране и мире
Первый замминистра Сергей Алейник стал новым главой МИД Белоруссии
Популярное
Видео
«Встанут с теми, кто вышел на баррикады»: эксперт дала прогноз по развитию ситуации в Косово
Видео
Главный подводный обманщик: как работает подводный комплекс отвлечения МГ-74
Путин и Эрдоган обсудили устранение препятствий для поставок зерна из РФ
Видео
Опубликованы кадры обмена Виктора Бута на американку Грайнер
Видео
Космический карнавал: одновременное противостояние Марса и его покрытие полной Луной показали на видео
Видео
«В тени вулкана»: заслуженный летчик РФ рассказал о самом опасном полете в жизни
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.