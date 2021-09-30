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В ВОЗ назвали Россию примером для подражания в борьбе с алкоголем и курением

Анна Берестовая
02:26 30.09.2021
Во Всемирной организации здравоохранения высоко оценили подход РФ к борьбе с курением и алкоголем.
В ВОЗ назвали Россию примером для подражания в борьбе с алкоголем и курением
© Фото: Zamir Usmanov Global Look Press
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Россию можно приводить в качестве позитивного примера в отношении борьбы с табакокурением и чрезмерным распитием алкогольных напитков. Такое заявление сделал руководитель европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний (НИЗ) и борьбе с ними доктор Кремлин Викрамасингхе.

По словам специалиста, в противостоянии данным вредным привычкам наблюдаются положительные подвижки, в частности в России. Так, потребление табака представляет собой, как выразился ученый, лидирующий фактор риска в Европейском регионе, однако РФ показывает комплексный подход по борьбе с ним и с потреблением алкоголя, на который можно равняться.

«Мы приводим Российскую Федерацию в качестве примера для подражания», - указал Викрамасингхе в интервью «Известиям».

Ранее в России была введена очередная мера по охране здоровья граждан страны от воздействия табачного дыма. С 1 июля текущего года на территории государства запретили продажу пачек сигарет по цене меньше 108 рублей за пачку.

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