В ВОЗ назвали Россию примером для подражания в борьбе с алкоголем и курением

Россию можно приводить в качестве позитивного примера в отношении борьбы с табакокурением и чрезмерным распитием алкогольных напитков. Такое заявление сделал руководитель европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний (НИЗ) и борьбе с ними доктор Кремлин Викрамасингхе.

По словам специалиста, в противостоянии данным вредным привычкам наблюдаются положительные подвижки, в частности в России. Так, потребление табака представляет собой, как выразился ученый, лидирующий фактор риска в Европейском регионе, однако РФ показывает комплексный подход по борьбе с ним и с потреблением алкоголя, на который можно равняться.

«Мы приводим Российскую Федерацию в качестве примера для подражания», - указал Викрамасингхе в интервью «Известиям».

Ранее в России была введена очередная мера по охране здоровья граждан страны от воздействия табачного дыма. С 1 июля текущего года на территории государства запретили продажу пачек сигарет по цене меньше 108 рублей за пачку.