Politico: Франция неофициально признала, что больше не может помогать Киеву оружием

В статье отмечается, что французские власти рассчитывают исправить сложившуюся ситуацию «за счет гражданской помощи, организовав конференцию по украинской устойчивости».

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Франция неофициально признала, что больше не может поставлять вооружение Украине в связи с истощением собственных запасов. Об этом пишет американская газета Politico.

«Неофициально французы признают, что не могут дать Украине больше вооружения из-за состояния собственных запасов», - говорится в материале.

В статье отмечается, что французские власти рассчитывают исправить сложившуюся ситуацию «за счет гражданской помощи, организовав конференцию по украинской устойчивости». Как сообщает издание, мероприятие планируется в декабре.

Ранее французская газета Le Monde писала, что сокращение запасов оружия на Западе достигло критических отметок из-за военной помощи Украине. Газета ссылается на слова аналитиков о том, что в США запасы оружия истощаются до критических значений. Штатам даже пришлось обратиться к Южной Корее, чтобы закупить у них артиллерийские снаряды для Украины, однако Сеул не хочет быть вовлеченным в конфликт.