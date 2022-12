В стране и мире Евросоюз собирается ввести новую должность посланника по санкциям Максим Крюков По данным Financial Times, пост посланника был предложен бывшему послу ЕС в США Дэвиду О'Салливану. © Фото: IMAGOChristoph Hardt, www.imago-images.de, Global Look Press Читайте нас на: Европейский союз планирует ввести новую должность посланника по санкциям, который будет убеждать страны, в том числе Турцию, соблюдать режим ограничительных мер в отношении России. Об этом пишет газета Financial Times, ссылаясь на высокопоставленного представителя ЕС. По информации издания, пост посланника был предложен бывшему послу Евросоюза в Соединенных Штатах Америки Дэвиду О'Салливану. Отмечается, что Еврокомиссия утвердит его кандидатуру во вторник, 13 декабря. В этой должности он возглавит усилия Брюсселя по обеспечению полного соблюдения введенных ЕС рестрикций во всем мире. Также сообщается, что Турция, Сербия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) находятся под пристальным вниманием Брюсселя. Евросоюз и Соединенные Штаты требуют, чтобы Анкара приняла меры в отношении компаний, которые продолжают осуществлять поставки в РФ в обход жесткого экспортного контроля над промышленной и оборонной продукцией со стороны Брюсселя и Вашингтона. Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что главы МИД стран Европейского союза не смогли согласовать девятый пакет ограничительных мер в отношении России. Он отметил, что «еще предстоит работа», выразив надежду, что члены Евросоюза согласуют новый пакет санкций уже на этой неделе. Экспертное мнение и аналитика