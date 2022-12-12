Боррель заявил, что главы МИД стран ЕС не согласовали новый пакет антироссийских санкций

Также чиновник выразил надежду, что члены Евросоюза согласуют новый пакет ограничительных мер уже на этой неделе.

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Министры иностранных дел стран Европейского союза не смогли согласовать девятый пакет ограничительных мер в отношении Российской Федерации. Об этом по итогам встречи глав МИД сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Мы обсудили девятый пакет санкций против России. По нему мы вернемся с информацией позднее, еще предстоит работа», - передает его слова РИА Новости.

Также он выразил надежду, что члены Евросоюза согласуют новый пакет санкций уже на этой неделе.

Ранее бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе заявил о самообмане в вопросе антироссийских санкций. Австрийский политик указал на то, что Россию не удалось «поставить на колени» и что сальдо ее торгового баланса положительное, а доходы от продажи энергоресурсов выросли. Вместе с тем Штрахе обратил внимание на положение европейцев: рост цен на электричество и на газ, на продукты питания, непонимание людей, как себя обеспечить в ближайшие месяцы.