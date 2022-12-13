«Темная лошадка» и человек из обоймы: политологи о новом главе МИД Белоруссии

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Политологи описали первого замминистра иностранных дел Белоруссии Сергея Алейника, которого сегодня назначили на пост главы дипломатического ведомства страны.

Доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России Кирилл Коктыш отметил, что Алейник не был публичной личностью, поэтому о нем мало что известно.

«Скорее всего, кадровый дипломат. Они все в этом плане “темная лошадка”. Он не был публичной личностью», - сказал он.

Ведущий эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Алексей Кузьмин согласился с коллегой в том, что новый глава МИД нечасто был на публике, однако он уже достаточно давно в белорусской политике.

«Человек из обоймы. Я с ним пару раз встречался в разные мои приезды в Минск. Мне он больше известен как человек аналитического образца, нежели управленческого», - считает Кузьмин.

Сегодня стало известно, что белорусский президент Александр Лукашенко назначил главой МИД страны Сергея Алейника, занимавшего ранее должность заместителя министра иностранных дел.

Напомним, что министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей умер в возрасте 64 лет 26 ноября. Он занимал эту должность с августа 2012 года.