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В Минобороны России рассказали об уничтожении вражеской батареи РСЗО под Красным Лиманом

14:44 13.12.2022
Как заявил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков, неприятельская батарея РСЗО была уничтожена на территории ДНР.
© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК "Звезда"
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В Минобороны России сообщили об уничтожении украинской батареи реактивных систем залпового огня. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

«В районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики в результате удара ВКС России уничтожена батарея реактивных систем залпового огня ВСУ», - заметил Конашенков. 

Батарея вошла в список целей, пораженных или уничтоженных ударами оперативно-тактической авиации, а также ракетных войск и артиллерии. Также были поражены семь вражеских пунктов управления. Они находились в районах населенных пунктов Кисловка, Крахмальное, Берестовое, Моначиновка (Харьковская область), Георгиевка, Водяное (ДНР), а также Желтая Круча (Запорожская область). Огневому поражению подверглось 86 украинских артиллерийских подразделений, а также другие войска в 172 районах. 

Кроме этого, удалось уничтожить склад боеприпасов украинских боевиков в районе Константиновки на территории ДНР. 

Игорь Конашенков рассказал и о суточных результатах действий российских средств ПВО. Были сбиты два вражеских беспилотника в районах населенных пунктов Житловка и Кременная на территории ЛНР. Также удалось перехватить два реактивных снаряда украинских РСЗО HIMARS. Это произошло в районе Первомайска на территории ЛНР. А в районе Макаровки Херсонской области была перехвачена неприятельская противорадиолокационная ракета HARM. 

Официальный представитель российского оборонного ведомства озвучил актуальные данные потерь украинской военной техники. С начала спецоперации враг недосчитался 343 самолетов, 183 вертолетов, 2 655 беспилотников, 396 ЗРК, 7 087 танков и других боевых бронированных машин, 930 боевых машин РСЗО, 3 584 орудий и минометов, а также 7 582 единиц специальной военной автотехники.

Ранее «Звезда» показала, как расчеты гаубиц Д-20 поддерживают бойцов на передовой в зоне спецоперации.
 
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

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