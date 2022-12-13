В Минобороны России рассказали об уничтожении вражеской батареи РСЗО под Красным Лиманом

Как заявил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков, неприятельская батарея РСЗО была уничтожена на территории ДНР.

© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК "Звезда"

В Минобороны России сообщили об уничтожении украинской батареи реактивных систем залпового огня. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики в результате удара ВКС России уничтожена батарея реактивных систем залпового огня ВСУ», - заметил Конашенков.

Батарея вошла в список целей, пораженных или уничтоженных ударами оперативно-тактической авиации, а также ракетных войск и артиллерии. Также были поражены семь вражеских пунктов управления. Они находились в районах населенных пунктов Кисловка, Крахмальное, Берестовое, Моначиновка (Харьковская область), Георгиевка, Водяное (ДНР), а также Желтая Круча (Запорожская область). Огневому поражению подверглось 86 украинских артиллерийских подразделений, а также другие войска в 172 районах.

Кроме этого, удалось уничтожить склад боеприпасов украинских боевиков в районе Константиновки на территории ДНР.

Игорь Конашенков рассказал и о суточных результатах действий российских средств ПВО. Были сбиты два вражеских беспилотника в районах населенных пунктов Житловка и Кременная на территории ЛНР. Также удалось перехватить два реактивных снаряда украинских РСЗО HIMARS. Это произошло в районе Первомайска на территории ЛНР. А в районе Макаровки Херсонской области была перехвачена неприятельская противорадиолокационная ракета HARM.

Официальный представитель российского оборонного ведомства озвучил актуальные данные потерь украинской военной техники. С начала спецоперации враг недосчитался 343 самолетов, 183 вертолетов, 2 655 беспилотников, 396 ЗРК, 7 087 танков и других боевых бронированных машин, 930 боевых машин РСЗО, 3 584 орудий и минометов, а также 7 582 единиц специальной военной автотехники.

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Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов