Стала известна новая должность экс-главы Ростуризма Зарины Догузовой

Михаил Мишустин подписал документ о расширении экспертного совета при кабмине РФ, в котором числится Зарина Догузова.

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Экс-глава Ростуризма Зарина Догузова вошла в экспертный совет при правительстве РФ. В опубликованном кабинетом министров документе она числится как советник при ректоре Московского государственного института международных отношений (МГИМО).

В пресс-релизе о расширении состава Экспертного совета при Правительстве РФ также указано, что соответствующее распоряжение от 12 декабря 2022 года уже подписано главой кабинета министров Михаилом Мишустиным.

«Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о расширении состава Экспертного совета при Правительстве», - гласит публикация на официальном сайте ведомства.

Кроме Зарины Догузовой в состав совета вошли: глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский, ректор Всероссийской академии внешней торговли Сергей Синельников-Мурылёв и заместитель руководителя Аналитического центра при Правительстве Анастасия Пермякова.

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