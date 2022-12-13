В стране и мире В Белоруссии заявили, что внезапная проверка боевой готовности ВС носит оборонительный характер Сергей Лебедев Проверка воинских частей проводится выборочно. © Фото: Министерство обороны Республики Беларусь Читайте нас на: Внезапная проверка боевой готовности Вооруженных сил Белоруссии носит оборонительный характер. Об этом во вторник заявил помощник министра обороны страны по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко. «Мероприятия носят оборонительный характер, проверка ОВУ и воинских частей проводится выборочно, состав участников доводится поэтапно», - сказал Ревенко. Напомним, сегодня в Белоруссии по поручению президента страны Александра Лукашенко началась внезапная проверка боевой готовности. Она проводится под руководством Государственного секретариата Совета безопасности. В Министерстве обороны отметили, что проверка будет комплексной. Военнослужащие в кратчайшие сроки выдвинутся в назначенные районы, войскам предстоит осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону. Экспертное мнение и аналитика