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В Белоруссии заявили, что внезапная проверка боевой готовности ВС носит оборонительный характер

Сергей Лебедев
14:54 13.12.2022
Проверка воинских частей проводится выборочно.
В Белоруссии заявили, что внезапная проверка боевой готовности ВС носит оборонительный характер
© Фото: Министерство обороны Республики Беларусь
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Внезапная проверка боевой готовности Вооруженных сил Белоруссии носит оборонительный характер. Об этом во вторник заявил помощник министра обороны страны по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко.

«Мероприятия носят оборонительный характер, проверка ОВУ и воинских частей проводится выборочно, состав участников доводится поэтапно», - сказал Ревенко.

Напомним, сегодня в Белоруссии по поручению президента страны Александра Лукашенко началась внезапная проверка боевой готовности. Она проводится под руководством Государственного секретариата Совета безопасности.

В Министерстве обороны отметили, что проверка будет комплексной. Военнослужащие в кратчайшие сроки выдвинутся в назначенные районы, войскам предстоит осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону.

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