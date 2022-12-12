Reuters: США пригласят Россию на форум АТЭС в Сан-Франциско

Следующий форум АТЭС пройдет в ноябре 2023 года.

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США пригласят Россию поучаствовать в форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника Мэттью Мюррея.

Соединенные Штаты пригласят Россию на форум в следующем ноябре, «будучи хорошими организаторами АТЭС», заявил он. При этом Мюррей не уточнил, посетит ли встречу лидеров форума АТЭС президент РФ Владимир Путин.

Предыдущий форум прошел в Бангкоке 18-19 мая. Российскую делегацию на мероприятии возглавлял первый вице-премьер Андрей Белоусов.