Удар по украинским боевикам: кадры стрельбы гаубицы Д-20 в зоне спецоперации
Корреспондент «Звезды» Алексей Огренич работает на передовой в зоне специальной военной операции. Он рассказал, как артиллеристы громят позиции украинских боевиков из буксируемых гаубиц Д-20.
Артиллерийские орудия остаются незамеченными, они размещены в лесистой местности среди деревьев, накрыты маскировочными сетями и ветвями. После получения координат цели и перед тем, как открыть огонь, с гаубиц снимают маскировку.
«Пункт управления огня получил корректировку от разведки, и сейчас будет произведен удар по пехоте противника», - сказал Огренич.
Отстрелявшись, артиллеристы должны оперативно покинуть позицию, чтобы не попасть под ответный огонь. Также необходимо быстро сложить артиллерийское орудие. В случае ответного удара военнослужащие прячутся в вырытых в земле надежных укрытиях.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные поразили украинские РСЗО «Ураган», бившие по Белгородской области.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов