Удар по украинским боевикам: кадры стрельбы гаубицы Д-20 в зоне спецоперации

В случае ответного удара военнослужащие прячутся в надежных укрытиях.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Корреспондент «Звезды» Алексей Огренич работает на передовой в зоне специальной военной операции. Он рассказал, как артиллеристы громят позиции украинских боевиков из буксируемых гаубиц Д-20.

Артиллерийские орудия остаются незамеченными, они размещены в лесистой местности среди деревьев, накрыты маскировочными сетями и ветвями. После получения координат цели и перед тем, как открыть огонь, с гаубиц снимают маскировку.

«Пункт управления огня получил корректировку от разведки, и сейчас будет произведен удар по пехоте противника», - сказал Огренич.

Отстрелявшись, артиллеристы должны оперативно покинуть позицию, чтобы не попасть под ответный огонь. Также необходимо быстро сложить артиллерийское орудие. В случае ответного удара военнослужащие прячутся в вырытых в земле надежных укрытиях.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные поразили украинские РСЗО «Ураган», бившие по Белгородской области.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов