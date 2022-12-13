Умер автор мелодии к телесериалу «Твин Пикс» Анджело Бадаламенти

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В возрасте 85 лет ушел из жизни американский кинокомпозитор, актер и продюсер Анджело Бадаламенти. Он является автором одного из самых известных киномотивов в истории - мелодии на открывающих титрах телесериала «Твин Пикс». Об этом сообщает DiscussingFilm в своем Twitter-аккаунте.

Анджело Бадаламенти родился 22 марта 1937 года в Нью-Йорке, в Бруклине. Уже в раннем детстве он начал увлекаться оперой и классической музыкой. Учился в Школе музыки Истмана и Манхэттенской школе музыки.

За свою карьеру он стал автором мелодий более чем к 70 фильмам и телесериалам. Бадаламенти также успел поработать с российским режиссером Федором Бондарчуком - в 2013 году он написал музыку к фильму «Сталинград». В 1990 году композитор стал обладателем премии «Грэмми» за лучшее инструментальное поп-исполнение «Twin Peaks Theme».

Ранее стало известно, что на 72-ом году жизни скончалась американская актриса Керсти Элли. Сообщается, что она страдала от онкологической болезни. Элли известна ролями в фильмах «Двое: я и моя тень», «Смотрите, кто заговорил!» и в ситкоме «Веселая компания».