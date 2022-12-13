В Кремле исключили гипотетический вывод войск с Украины до конца года

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что Украине лучше бы думать о реалиях - например, о том, что в России появились новые субъекты.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков исключил вывод войск с Украины до конца года. Он сделал это, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

«Украинской стороне необходимо думать о реалиях. Это произошло из-за той политики, которую 15-20 лет проводило правительство Украины. Эти реалии говорят о том, что у РФ появились новые субъекты. Появились они в результате референдумов, которые прошли на этих территориях. Без учета этих новых реалий, какое-либо продвижение вперед невозможно», - подчеркнул Песков.

Уточняя свой ответ, чуть позже Дмитрий Песков сказал прямо, что вывода войск до конца года не будет.

Ранее «Звезда» показала, как расчеты гаубиц Д-20 поддерживают бойцов на передовой в зоне специальной военной операции.