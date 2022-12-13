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В ЕК заявили, что Евросоюз с 2014 года профинансировал Украину на 90 млрд евро

Анна Назайкина
12:43 13.12.2022
Урсула фон дер Ляйен отметила, что в настоящий момент Европа еще больше поддерживает Украину, чтобы помочь стране пережить эту зиму.
В ЕК заявили, что Евросоюз с 2014 года профинансировал Украину на 90 млрд евро
© Фото: Michael Kappeler, dpa, GlobalLookPress
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Европейский союз в течение последних восьми лет профинансировал Киев средства на 90 миллиардов евро, кредитная помощь в следующем году может достичь 18 миллиардов евро. Такое заявление сделала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе конференции доноров помощи Украине в Париже.

«Евросоюз с 2014 года профинансировал Украину на €90 млрд, и у меня есть хорошая новость: мы достигли соглашения о выделении Украине в 2023 году €18 млрд, то есть €1,5 млрд в месяц», - сказала она.

Кроме того, на своей странице в Twitter она заявила, что в настоящий момент Европа еще больше поддерживает Украину, чтобы помочь стране пережить эту зиму.

«Мы профинансируем около 30 миллионов лампочек для Украины. Если 50 миллионов таких лампочек будут доставлены нашими партнерами, это сэкономит 1 ГВт», - написала она.

Несколькими днями ранее Совет ЕС согласовал документы для выделения Украине 18 миллиардов евро кредитов.

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