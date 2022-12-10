Совет ЕС согласовал документы для выделения Украине 18 миллиардов евро кредитов

Уточняется, что кредитная сумма, которая будет предоставлена Украине в 2023 году.

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Совет Европейского Союза согласовал пакет документов, который позволит ЕС выделить Украине кредитную поддержку на сумму 18 миллиардов евро в 2023 году. Об этом говорится в сообщении Совета.

«Совет достиг соглашения по пакету законодательных актов, который позволит ЕС оказывать финансовую помощь Украине в течение 2023 года в размере 18 миллиардов евро», - говорится в сообщении.

Уточняется, что кредитная сумма, которая будет предоставлена Украине в 2023 году, составит 18 миллиардов евро, а кредиты будут иметь 10-летний льготный период.

Ранее Венгрия заблокировала выделение 18 миллиардов евро финансовой помощи Киеву. Страна отказалась поддержать предложение стран Евросоюза об увеличении финансовой помощи Украине.