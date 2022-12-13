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Сканируя небо: кадры работы ЗРК «Тор» в ходе спецоперации

13:23 13.12.2022
После пусков зенитных ракет расчеты ЗРК незамедлительно меняют позиции.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Минобороны России
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Зенитные ракетные комплексы «Тор», находящиеся в зоне спецоперации, могут обнаружить в воздухе сразу четыре десятка объектов. Они сканируют небо в радиусе 30 километров.

Этот комплекс способен работать по целям прямо во время движения. Для перевода в боевое положение расчету достаточно всего несколько минут, чтобы развернуть антенну и подготовить ЗРК к пуску.

После выполнения боевой задачи позиции быстро меняют. Таким образом сохраняют технику и обеспечивают безопасность расчета. Подразделения ПВО в зоне спецоперации охраняют воздушное пространство от ударов противника круглосуточно.

Ранее Министерство обороны РФ показало кадры тренировки военнослужащих Восточного военного округа, где бойцы активно готовятся к будущим сражениям, оттачивают мастерство стрельбы из пулеметов ПКМ и гранатометов АГС-17.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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