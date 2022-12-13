Сканируя небо: кадры работы ЗРК «Тор» в ходе спецоперации

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Минобороны России

Зенитные ракетные комплексы «Тор», находящиеся в зоне спецоперации, могут обнаружить в воздухе сразу четыре десятка объектов. Они сканируют небо в радиусе 30 километров.

Этот комплекс способен работать по целям прямо во время движения. Для перевода в боевое положение расчету достаточно всего несколько минут, чтобы развернуть антенну и подготовить ЗРК к пуску.

После выполнения боевой задачи позиции быстро меняют. Таким образом сохраняют технику и обеспечивают безопасность расчета. Подразделения ПВО в зоне спецоперации охраняют воздушное пространство от ударов противника круглосуточно.

Ранее Министерство обороны РФ показало кадры тренировки военнослужащих Восточного военного округа, где бойцы активно готовятся к будущим сражениям, оттачивают мастерство стрельбы из пулеметов ПКМ и гранатометов АГС-17.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов