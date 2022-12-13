Сканируя небо: кадры работы ЗРК «Тор» в ходе спецоперации
Зенитные ракетные комплексы «Тор», находящиеся в зоне спецоперации, могут обнаружить в воздухе сразу четыре десятка объектов. Они сканируют небо в радиусе 30 километров.
Этот комплекс способен работать по целям прямо во время движения. Для перевода в боевое положение расчету достаточно всего несколько минут, чтобы развернуть антенну и подготовить ЗРК к пуску.
После выполнения боевой задачи позиции быстро меняют. Таким образом сохраняют технику и обеспечивают безопасность расчета. Подразделения ПВО в зоне спецоперации охраняют воздушное пространство от ударов противника круглосуточно.
Ранее Министерство обороны РФ показало кадры тренировки военнослужащих Восточного военного округа, где бойцы активно готовятся к будущим сражениям, оттачивают мастерство стрельбы из пулеметов ПКМ и гранатометов АГС-17.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов