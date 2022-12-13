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Подготовиться к сражениям: бойцы поразили мишени из пулеметов ПКМ и гранатометов АГС-17 в Приморье

11:09 13.12.2022
Огневое поражение мишеней, имитирующих живую силу условного противника, осуществляется на удалении от 900 до 1 300 метров.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министерство обороны РФ публикует кадры тренировки военнослужащих Восточного военного округа (ВВО). На заснеженном полигоне в Приморском крае бойцы активно готовятся к будущим сражениям, оттачивают мастерство стрельбы из пулеметов ПКМ и гранатометов АГС-17.

Занятия проходят интенсивно, в дневное и ночное время, под руководством опытных инструкторов и с учетом проведения спецоперации на Украине. С каждым днем тренировок действия военнослужащих становятся все слаженнее.

Огневое поражение мишеней осуществляется на удалении от 900 до 1 300 метров. Перед военнослужащими стоит задача вести максимально кучный огонь по цели.

Ранее Дария Сенникова в сюжете «Звезды» рассказала, как расчеты гаубиц Д-20 поддерживают бойцов на передовой в зоне СВО.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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