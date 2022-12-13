Иммунолог спрогнозировал пик заболеваемости гриппом в России

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В России наблюдается сильный всплеск заболеваемости гриппом и ОРВИ, пика она должна достичь к Новому году. Об этом в разговоре со «Звездой» рассказал врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

По его словам, причиной увеличения заболеваемости по сравнению с предыдущими годами стала отмена введенных в связи с коронавирусом мероприятий — социальной дистанции, ношения масок, обязательной обработки рук антисептиком, усиленного вентилирования в общественных местах.

«Мало того, в этом сезоне тяжелый штамп гриппа А (H1N1) (свиной грипп. — Прим.ред.) вызывает заведомо более тяжелое течение, чем, например, сезонный H3N2 — гонконгский», — отметил Жемчугов.

По мнению доктора, пик заболеваемости придется на самый конец года.

«Я думаю, пик будет к Новому году, а потом нарастет коллективный иммунитет. Много людей переболеет, в том числе, в неявной форме... Когда он (коллективный иммунитет. — Прим.ред.) нарастает более 70%, эта эпидемия останавливается. Плюс вакцинацию надо продолжать», — пояснил собеседник.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что доля вирусов гриппа в общей структуре заболеваемости в стране продолжает увеличиваться и в настоящее время составляет 52,5%. Среди штаммов преобладает свиной грипп, выявленный уже в 82 регионах России