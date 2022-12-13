В кабмине опровергли рост стоимости ЖКУ из-за «умных» счетчиков

Методика расчета стоимости услуг будет скорректирована и приведет к снижению их стоимости.

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Установка в домах «умных» счетчиков поможет снизить стоимость жилищно-коммунальных услуг для граждан, а не приведет к росту тарифов. Об этом заявили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

СМИ ранее сообщили, что Чернышенко поручил Минстрою изучить возможность включения платы за установку «умных» счетчиков в квитанции за коммунальные услуги.

Как заявили в аппарате вице-премьера, результатом инициативы станет обновление инфраструктуры и снижение рисков аварий.

«Что касается повышения тарифов, об этом речи не идет», - сказали РБК в пресс-службе.

Там добавили, что методика расчета стоимости коммунальных услуг будет скорректирована и приведет к снижению цен.

Ранее в России выросла стоимость жилищно-коммунальных услуг. В текущем году это уже вторая индексация. Следующее изменение тарифов запланировано на июль 2024 года.