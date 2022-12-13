Министр обороны Индии заявил, что китайские военные пытались «изменить статус-кво» на границе

© Фото: Dipa Chakraborty, KeystonePressAgency, GlobalLookPress

Глава Минобороны Индии Раджнатх Сингх провел совещание военных чиновников и выступил в парламенте в связи со столкновениями индийских и китайских военных на границе. Об этом сообщает издание Times of India.

Совещание на высоком уровне состоялось утром 13 декабря, после чего Сингх прибыл в парламент и сделал заявление по ситуации. По его словам, военные Народно-освободительной армии Китая (НОАК) якобы «пытались изменить статус-кво» на границе. После инцидента местный командующий провел встречу с китайским коллегой и призвал его сохранять мир, заявил министр обороны.

В Китае инцидент на официальном уровне пока никак не прокомментировали.

Девятого декабря в секторе Таванг на индо-китайской границе произошло вооруженное столкновение между военнослужащими двух стран. Участники с обеих сторон получили незначительные ранения, сообщило индийское агентство PTI.