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Министр обороны Индии заявил, что китайские военные пытались «изменить статус-кво» на границе

Анна Касаткина
10:23 13.12.2022
Командование индийскими силами призвало китайскую сторону сохранять мир.
Министр обороны Индии заявил, что китайские военные пытались «изменить статус-кво» на границе
© Фото: Dipa Chakraborty, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
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Глава Минобороны Индии Раджнатх Сингх провел совещание военных чиновников и выступил в парламенте в связи со столкновениями индийских и китайских военных на границе. Об этом сообщает издание Times of India.

Совещание на высоком уровне состоялось утром 13 декабря, после чего Сингх прибыл в парламент и сделал заявление по ситуации. По его словам, военные Народно-освободительной армии Китая (НОАК) якобы «пытались изменить статус-кво» на границе. После инцидента местный командующий провел встречу с китайским коллегой и призвал его сохранять мир, заявил министр обороны.

В Китае инцидент на официальном уровне пока никак не прокомментировали.

Девятого декабря в секторе Таванг на индо-китайской границе произошло вооруженное столкновение между военнослужащими двух стран. Участники с обеих сторон получили незначительные ранения, сообщило индийское агентство PTI.

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