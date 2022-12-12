В результате столкновений между военными Индии и Китая ранены шесть человек

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Не менее шести солдат Вооруженных сил Индии пострадали в результате столкновений с китайскими военными в секторе Таванг. Пострадавшие военнослужащие уже доставлены в медицинские пункты в городе Гувахати в штате Ассам.

«Индийские и китайские войска столкнулись в секторе Таванг штата Аруначал-Прадеш 9 декабря. Есть незначительные травмы с обеих сторон. Индийские войска противостояли Китаю твердым и решительным образом. Обе стороны покинули этот район», - сообщает индийское агентство PTI со ссылкой на источник в Минобороны Индии.

Он также отметил, что по поводу данного инцидента уже прошли встречи представителей командования сторон. В ходе совещания между индийскими и китайскими военными обсуждалось восстановление мира и спокойствия на линии фактического контроля.

Сектор Таванг, где произошло столкновение, является спорной горной территорией, за влияние на которой борются Индия и Китай. 9 декабря около 300 китайских военнослужащих предприняли попытку занять индийский блокпост, находящийся на высоте более 5 000 метров. Данное нападение не увенчалось успехом для Народно-освободительной армии Китая.