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В Белграде проходит митинг в поддержку сербского населения Косова и Метохии. Многотысячная толпа исполняет патриотические песни и скандирует лозунги «Сербы и русские братья навек», «Косово - сердце Сербии». Шествие началось у храма Святого Саввы, со ступеней которого к протестующим обратился человек в маске.

«Они [Приштина] не создают никакого Сообщества сербских муниципалитетов, не уважают никаких соглашений. Косово - это составная честь Сербии, так было и так останется», - передает его слова ТАСС.

После своей речи мужчина призвал собравшихся пройти к храму Святого Марка, поставить свечи и помолиться.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия намерена помогать Сербии отстаивать законные интересы в отношении Косово, опираясь на резолюции Совета Безопасности ООН. По ее словам, Москва встревожена новым обострением обстановки в непризнанной республике. Она отметила, что российская сторона следит за развитием ситуации круглосуточно.

Доцент кафедры политанализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев в разговоре со «Звездой» выразил мнение, что Евросоюз намеренно разжигает конфликт на севере Косово, чтобы склонить Белград к принятию антироссийских санкций. При этом несоблюдение договоренностей, заключенных с Сербией, - осознанная политика ЕС.