В Балашихе горит гипермаркет стройматериалов

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В Балашихе загорелся гипермаркет стройматериалов. Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы, информацию подтвердили в ГУ МЧС по Московской области.

На опубликованных кадрах от торгового центра поднимается густой черный дым. На месте работают пожарные и скорая помощь.

По данным спасательного ведомства, сообщение о пожаре поступило в 8.33, загорелись стройматериалы на открытой площадке у торгового центра. Огонь распространился на площади 200 квадратных метров и перешел на первый этаж здания. О пострадавших в результате происшествия не сообщается.

На минувшей неделе в Химках сгорел гипермаркет OBI в ТРЦ «Мега Химки», в результате пожара погиб один человек. В компании назвали причиной возгорания несанкционированные сварочные работы.