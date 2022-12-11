В OBI рассказали о причинах и последствиях пожара в магазине в Химках

Компания OBI дала комментарий в связи с пожаром в магазине в Химках.

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Компания OBI прокомментировала ситуацию в связи с пожаром в магазине в Химках. Официальную позицию озвучила Ася Дзагурова, представитель пресс-службы компании OBI.

По предварительным сведениям, пожар начался с несанкционированных сварочных работ.

«Сегодня в магазине OBI в ТЦ МЕГА Химки произошел пожар. Точные причины еще устанавливаются, по предварительным данным возгорание могло произойти в ходе сварочных работ стороннего подрядчика ТЦ. Ни OBI, ни другие арендаторы не имеют права вести подобные работы самостоятельно, а факт их проведения был согласован с торговым центром заранее. На месте работают пожарные бригады и дежурит скорая помощь, по нашим данным, пожар удалось потушить», - рассказала Дзагурова.

В результате пожара погиб один из сотрудников охранного предприятия, никто из покупателей или сотрудников не пострадал, так как возгорание произошло до открытия магазина.

«Возгорание произошло около шести утра, до открытия магазина, когда ни покупателей, ни сотрудников внутри не было. На месте дежурили двое сотрудников ЧОПа, именно они первыми заметили возгорание. Оба были эвакуированы в числе других сотрудников ТЦ, однако, по нашим данным, один из них вернулся на парковку за своим автомобилем, в результате чего погиб. Мы соболезнуем семье погибшего и занимаемся расследованием пожара, оказывая помощь следствию. Вопросом компенсации семье погибшего будет заниматься ЧОП, сотрудником которого он являлся. Мы со своей стороны также готовы оказать поддержку», - подчеркнули в компании.

В компании приняли решение о переводе всех сотрудников магазина в Химках в другие объекты OBI.

«Все сотрудники магазина будут переведены на другие объекты компании, никто не потеряет работу. Также мы организовали для них психологическую помощь», - заявила представитель OBI.

В OBI отметили, что компания занимается вопросами пожарной безопасности.

«Мы регулярно, в том числе своими силами, проводим мероприятия по пожарной безопасности на всех наших объектах, последняя состоялась в ноябре этого года, две недели назад. По ее результатам замечаний к пожарной безопасности не возникло. Безопасность сотрудников и клиентов – наш первый приоритет и мы делаем со своей стороны всё, чтобы ее обеспечить», - заявили в OBI.

В компании заверили, что «все магазины OBI продолжат работу в прежнем режиме».

«Приемка товара в Химках приостановлена, часть будет возвращена поставщикам, часть – перераспределена по другим магазинам. Товарный запас магазина OBI в Химках был застрахован, как и других гипермаркетов сети. Все оплаты поставщикам и партнерам осуществляются в штатном режиме. Все наши магазины продолжают работать в штатном режиме», - сообщили в OBI.

Для возврата товара клиентам необходимо обратиться в любой магазин OBI в Москве. При себе покупателям необходимо иметь возвращаемый товар и кассовый чек. Все заказанные товары обещают доставить, для этого «сотрудники OBI связываются со всеми, кто оформил доставку из магазина в Химках».

В компании обратили внимание СМИ, что здание в Химках находится в собственности торгового центра, OBI арендовала помещение.