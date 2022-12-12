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В посольстве РФ прокомментировали ситуацию с якобы задержанием Фридмана в Лондоне

Анна Касаткина
08:41 12.12.2022
Дипмиссия не получила ответа на свою ноту в МИД Великобритании.
В посольстве РФ прокомментировали ситуацию с якобы задержанием Фридмана в Лондоне
© Фото: Владимир Трефилов, РИА Новости
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Предприниматель Михаил Фридман не обращался в российское посольство в Великобритании. Об этом в интервью «Известиям» рассказал посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин.

По его словам, после сообщений о «полицейском рейде против российских бизнесменов» посольство обратилось с нотой в МИД Великобритании. Келин отметил, что ответа получено не было, из чего можно сделать вывод, что «дело очень сомнительное».

«Возможно, что шум, который поднялся, оказался преувеличен. Никаких обращений, а также ответов от британского ведомства мы не получали с тех пор», — сказал дипломат.

Интернет-издание The Independent 3 декабря со ссылкой на заявление Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании заявило о задержании в Лондоне 58-летнего бизнесмена. Как утверждалось, его обвинили в отмывании денежных средств, сговоре с целью обмана британского МВД и лжесвидетельстве. Некоторые средства массовой информации и Telegram-каналы сообщили, что был задержан владелец Альфа-банка Михаил Фридман. В пресс-службе банка эту информацию не подтвердили.

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