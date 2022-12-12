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Минздрав утвердил список недопустимых слов при общении с пациентами

Анна Касаткина
08:05 12.12.2022
Медиков предостерегли от выражения безразличия к пациентам и завуалированных оскорблений.
Минздрав утвердил список недопустимых слов при общении с пациентами
© Фото: uwe umstätter, imageBROKER.com, GlobalLookPress
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Минздрав издал методические рекомендации по корректному общению с пациентами для врачей и персонала больниц во время дистанционных консультаций. В частности, в документе указывается на недопустимость фраз и интонаций, которые демонстрируют безучастность и безразличие к человеку, нежелание ему помочь.

Как пишет газета «Коммерсантъ», чиновники также предостерегли медиков от оценочных суждений, прямых и завуалированных оскорблений, не несущих конкретного смысла фраз. Рекомендуется воздерживаться от так называемых «фраз-провокаторов» и обращений как «женщина», «девушка», «молодой человек» и «мужчина». Последние предлагается заменить именем человека или нейтральным местоимением «вы».

Фразу «ваша проблема» авторы методички предложили заменить на «наш вопрос» или «нашу с вами ситуацию». Под запрет попали уменьшительно-ласкательные слова и выражения «не могу» и «не можем».

Директор службы психологической помощи онкопациентам Ольга Гольдман в беседе с газетой отметила, что это «хорошее начинание», при этом добавив, что дополнительно следует разработать правила для пациентов, например, о том, что недопустимо обращаться в медорганизацию в состоянии опьянения, с использованием ненормативной лексики или с «прямыми персональными атаками» на оператора.

Собеседница издания также считает, что у сотрудников колл-центра в сложных случаях должна быть возможность перевести пациента на психолога.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что уровень удовлетворенности россиян оказанием медицинской помощи в стране стал одним из самых высоких за предыдущие годы, однако еще далек от идеала.

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