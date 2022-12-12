«Бог войны»: как работают САУ «Малка» на передовой спецоперации

Самоходное орудие разворачивается на огневой позиции менее чем за пять минут.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Расчет 203-мм самоходной артиллерийской установки (САУ) «Малка» эффективно ведет боевую работу в зоне спецоперации. Кадры с позиций публикует Минобороны России.

Самоходное орудие менее чем за пять минут разворачивается на огневой позиции. После получения цели от разведывательных беспилотных аппаратов наносится артиллерийский удар осколочно-фугасными 203-мм снарядами по укрепленным районам и артиллерийским установкам противника.

После выполнения задач расчет меняет позицию, уходя из-под возможного ответного огня. С недавнего времени расчеты САУ «Малка» группировки «Отважные» пополнили военнослужащие добровольцы и мобилизованные.

Ранее МО РФ опубликовало кадры с боевой работой расчетов гаубиц «Гиацинт-Б» на передовой спецоперации.