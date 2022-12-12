«Бог войны»: как работают САУ «Малка» на передовой спецоперации
Самоходное орудие разворачивается на огневой позиции менее чем за пять минут.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Расчет 203-мм самоходной артиллерийской установки (САУ) «Малка» эффективно ведет боевую работу в зоне спецоперации. Кадры с позиций публикует Минобороны России.
Самоходное орудие менее чем за пять минут разворачивается на огневой позиции. После получения цели от разведывательных беспилотных аппаратов наносится артиллерийский удар осколочно-фугасными 203-мм снарядами по укрепленным районам и артиллерийским установкам противника.
После выполнения задач расчет меняет позицию, уходя из-под возможного ответного огня. С недавнего времени расчеты САУ «Малка» группировки «Отважные» пополнили военнослужащие добровольцы и мобилизованные.
Ранее МО РФ опубликовало кадры с боевой работой расчетов гаубиц «Гиацинт-Б» на передовой спецоперации.