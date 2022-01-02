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В РФ выявили минимум случаев COVID-19 за сутки с середины сентября

Анна Назайкина
12:53 02.01.2022
Общее количество выявленных случаев коронавируса в стране достигло 10 537 966.
В РФ выявили минимум случаев COVID-19 за сутки с середины сентября
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press
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По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России за последние 24 часа выявили 18 233 новых случая COVID-19 в 84 регионах - для страны это минимум с 14 сентября.

Вылечиться от новой инфекции за сутки удалось 26 976 россиянам. Скончались от инфекции 811 человек. Как отмечается, у 8,7% инфицированных болезнь протекает без клинических проявлений.

По количеству заболевших за сутки лидирует Москва. За минувшие 24 часа в столице выявлено 1 824 новых случая заражения коронавирусом. На втором месте находится Санкт-Петербург - там обнаружили 1 468 новых случая COVID-19. Далее следует Подмосковье, где за сутки количество инфицированных выросло на 1 364. Наименьшее число заболевших за сутки - в Магаданской области(11), в Тыве(11), в Ненецком автономном округе(2), а на Чукотке их вообще не обнаружено.

Таким образом, общее количество выявленных случаев коронавируса в России достигло 10 537 966. За весь период зафиксировано 310 518 летальных исходов, выздоровело 9 524 039 человек.

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