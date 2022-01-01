Мясников призвал менять тактику борьбы с коронавирусом из-за «омикрона»

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что меры, принятые с целью ограничить распространение COVID-19, а также информационное освещение пандемии нуждаются в изменениях из-за нового штамма «омикрон».

«Всеобщая тактика ограничений передвижений, изоляции, массового тестирования, масок, карантинов оказалась абсолютно беспомощной перед “омикроном”. Помните, год назад я писал, что вирус будет мутировать в сторону большей заразности и меньшей смертности и выродиться в банальное ОРЗ?...Тактику надо менять», - написал медик в своем Telegram-канале.

Кроме того, Мясников считает необходимым внести изменения в «информационный фон», иначе, по мнению Мясникова, «люди все с ума посходят».

Ранее врач-терапевт Алексей Водовозов рассказал, что, по его мнению, может кратно снизить риск заболевания штаммом «омикрон». Медик добавил, что формирование гибридного иммунитета способно в десятки раз усилить сопротивляемость организма новому штамму коронавируса.